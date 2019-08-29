Antalya'da ziraat mühendisine silahlı saldırı
Antalya'nın Kaş ilçesinde ziraat mühendisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ziraat mühendisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Aracıyla Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen ziraat mühendisi ve iş insanı Hüseyin Kanlı'ya, hareket halindeki motosikletten 5 el ateş edildi.
Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Kanlı, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.