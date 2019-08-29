Antalya'da ziraat mühendisine silahlı saldırı

Antalya'da ziraat mühendisine silahlı saldırı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ziraat mühendisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

29.08.2019 19:18
Antalya'da ziraat mühendisine silahlı saldırı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ziraat mühendisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Aracıyla Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen ziraat mühendisi ve iş insanı Hüseyin Kanlı'ya, hareket halindeki motosikletten 5 el ateş edildi.

Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Kanlı, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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