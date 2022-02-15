Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Kepez ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ünsal Mahallesi 75'nci Yıl Bulvarı'nda, Haydar Cavrı idaresindeki 20 DV 901 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel