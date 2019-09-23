Antalya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

23.09.2019 02:11

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı cipe çarptı. Bu sırada 07 DEB 46 plakalı otomobil de çipe çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ulaş Koçak ile yanında bulunan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ulaş Koçak'ın Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

"Tam bir panik havası vardı"

Yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Bahtiyar Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde yerde bir sürü insan yatıyordu. Bazıları da arabalardan sarkıyordu. Herkes aracını durdurarak yardıma koştu. İki kişiyi de arabadan biz çıkardık. Çimlere yatırdık. Direksiyonda bir arkadaşımız vardı, ona yardımcı olmaya çalıştık. Nefes almada zorlanıyordu, boynunu kaldırdık. İtfaiye çok hızlı bir şekilde geldi. Kapıları kesip arkadaşı çıkardılar. Acil hastaneye kaldırdılar. Tam bir panik havası vardı. Her yerde yaralı yatıyordu." dedi.

Kaynak: AA