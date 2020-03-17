Antalya'da zincirleme trafik kazası Antalya'da zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Antalya'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi hafif yaralandı.



Antalya'nın Serik ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-400 karayolu Yukarikocayatak kavşağının ilerisinde şerit ihlali yüzünden 5 araç birbirine girdi. İki kişinin hafif yaralandığı kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin kısa süreli aksadığı kazada yaralılar sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından yol trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA