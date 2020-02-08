Antalya'da zincirleme trafik kazası
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Antalya'da zincirleme trafik kazası

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

08.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:48
Antalya'da zincirleme trafik kazası

'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.


Antalya'nın ilçesi Çallı Vatan Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarın 'U' dönüşü kısmında ani fren yapan bir araç, arkadan gelen diğer 4 aracın daha çarpışmasına sebep oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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