Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
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Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği

Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat Side'de bulunan bir zincir markette gece 04.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi.

Manavgat Side'de bulunan bir zincir markette gece 04.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi. Yangında mağazanın giriş bölümünde ve asma katında büyük çapta hasar oluşurken, parfüm ve temizlik ürünlerinin bulunduğu bölümde sık sık küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Side Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan zincir market mağazasında çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gece 04.00 sıralarında mağazanın alarmının çalması üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, mağazadan dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekip sevk edilirken, mağazanın girişinde yazar kasa, meşrubat dolapları ve bilgisayarların bulunduğu bölümde başlayan yangın kısa sürede temizlik maddeleri, parfüm ve diğer malzemelerin bulunduğu asma kata sıçrayarak büyüdü. Parfüm ve temizlik ürünlerinin bulunduğu asma katta sık sık küçük çaplı patlamalar yaşanırken, jandarma ekipleri mağaza çevresinde önlem alarak vatandaşları yaklaştırmadı.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, ekipler mağaza içerisinde soğutma çalışmasına başladı. Mağazanın içerisinde dumandan etkilenen itfaiye görevlilerinin zaman zaman güç anlar yaşadığı gözlenirken, dumandan etkilenen itfaiyeciler, su ve ayran içmek suretiyle çalışmalarına devam ettiler. Mağazada büyük çapta hasar meydana gelirken, hasarın ne kadar olduğunun yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Yangının mağazanın kapalı olduğu sırada çıkması, giriş katında elektronik eşyalar ve meşrubat dolabının tamamen yanmış olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, ilk izlenimde yangının elektrikten çıkmış olabileceğini belirtti. - ANTALYA

Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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