Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın çıktı
Antalya'da zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'da zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınındaki 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.
Vatandaşların da desteğiyle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
İtfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin