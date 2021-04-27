Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kınık Mahallesi'ndeki Xanthos Antik Kenti'nin yakınındaki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, yangın söndürme işçileri ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci