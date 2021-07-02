Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sahil Palamut Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Belediyesi, Orman İşletme İlçe Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki helikopter ile havadan müdahale edilen yangın, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden