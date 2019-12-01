Antalya'da zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

01.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu.

Karavca Mahallesi'nde çocuklarıyla zeytin toplamaya giden ve alzaymır olduğu belirtilen 89 yaşındaki Şerife Baran'ın kaybolması üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ekipleri özel eğitimli iki köpeğin de yardımıyla Baran'ı arama kurtarma çalışması başlattı. Gece boyunca aranan yaşlı kadın, sabah saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda korunaklı bir kuytuda bulundu.

Bir askerin sırtına alarak yola kadar taşıdığı Baran, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA