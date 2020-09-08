Antalya'da zeytin bahçesinde 30 sığınmacı yakalandı
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Antalya'da zeytin bahçesinde 30 sığınmacı yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytin bahçesinde 30 sığınmacı yakalandı.

Antalya'da zeytin bahçesinde 30 sığınmacı yakalandı
08.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:10

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytin bahçesinde 30 sığınmacı yakalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yeşilköy Mahallesi Fırnaz Koyu mevkisinde yapılan denetimde zeytin bahçesinde 30 sığınmacı bulunduğu tespit edildi.

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 26'sı Pakistan, 4'ü Sri Lanka uyruklu sığınmacılara, 130 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaynak: AA

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