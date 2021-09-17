Antalya'da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel
Antalya'da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirtilen 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirtilen 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanırken, aranan bir şüpheli de yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce 'zenginleştirilmiş saf alüminyum' maddesinin Antalya'da satılmak istendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sonucu nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirtilen 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı. Olayla ilgisi bulunan ve aranan bir şüpheli ise yapılan takip sonucu Aksaray'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nca yapılan inceleme sonucunda ele geçirilen maddenin yüzde 99,7 oranında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu tespit edildi.


Antalya'da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Son Dakika Haberleri
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