Antalya'da zam yapan meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu - Haberler
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Antalya'da zam yapan meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da zam yapan meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir fırın işletmecisi, meslektaşlarının zam yapmasına kızınca 3 lira olan ekmeği 2,25 liradan satmaya başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir fırın işletmecisi, meslektaşlarının zam yapmasına kızınca 3 lira olan ekmeği 2,25 liradan satmaya başladı.

Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren fırın işletmecisi Özkan Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.

İşletmenin girişine "Serik halkının ekmeğiyle oynamayın kardeşim" tabelası asan Okatan, gazetecilere, vatandaşlara destek olmak istediğini söyledi.

Zarar etmeden ekmeğin maliyetini çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Okatan, "Biz ailecek çalışıyoruz. Hesaplı un alıyoruz. Peşin çalışıyoruz." dedi.

Fırından ekmek almaya gelen Naci Uyar ise Okatan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Okatan daha önce de 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liradan satmıştı.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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