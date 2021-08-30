ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayıp, denizdeki kutlamalarla devam etti.

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayıp, denizdeki kutlamalarla devam etti.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Levent Akay, İl Emniyet Müdür Vekili Tamer Özakıncı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksel, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer ve Rafet Zeybek, İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, il protokolü ve STK temsilcileri katıldı. Saat 09.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Zafer Bayramı etkinliklerinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından STK temsilcileri de çelenklerini sundu.

Çelek töreninin ardından Vali Ersin Yazıcı, il protokolünü makamında kabul etti. Törenler daha sonra meydanda devam etti. Vali Yazıcı ve ABB Başkanvekili Özdemir askeri araçla Cumhuriyet Caddesi'nde halkın bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşma yapan Garnizon Komutanlığı'ndan Binbaşı Ufuk Arabacı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu zafer kutlamasının gururunu yaşadıklarını anlattı. Kahraman Türk ordusunun vatana kastedenlere karşı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir müdahale ettiğini vurgulayan Binbaşı Arabacı, eşine tarihte az rastlanır bir zafer mücadelesine şahit olunduğunu söyledi.

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yusuf Ziya Yılmaz, 'Bu vatan kimin' adlı şiiri okudu. Törende, askeri erkan ve emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler de geçit töreni gerçekleştirdi.

ZAFER KUTLAMALARINA SOKAK KÖPEĞİ DE KATILDI

Askeri tören geçidi esnasında bir sokak köpeği geçide eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada saygı duruşuna geçen sokak köpeği görenleri şaşırttı. Konyaltı Belediyesi halk oyunları ekibi, yöreye özgü halk danslarını sergiledi. Zafer coşkusuna vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

DENİZDE ZAFER KUTLAMASI

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde denizde de bayram kutlandı. Antaya Yat Limanı'ndan çıkış yapan 10 tekne ve 20 yelkenli, Konyaaltı Sahili'ne ilerledi. Türk bayraklarıyla donatılan tekne ve yelkenlilerden marşlar çalındı. Teknelerin arasında yer alan romörkör yelkenli, teknedekilere su püskürterek eşlik etti.

ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU
ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU
ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU
ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cristiano Arda Turan Mame Thiam Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:30:49. #1.15#

title