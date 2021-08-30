ANTALYA'DA ZAFER COŞKUSU

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ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayıp, denizdeki kutlamalarla devam etti.

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayıp, denizdeki kutlamalarla devam etti.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Levent Akay, İl Emniyet Müdür Vekili Tamer Özakıncı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksel, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer ve Rafet Zeybek, İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, il protokolü ve STK temsilcileri katıldı. Saat 09.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Zafer Bayramı etkinliklerinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından STK temsilcileri de çelenklerini sundu.

Çelek töreninin ardından Vali Ersin Yazıcı, il protokolünü makamında kabul etti. Törenler daha sonra meydanda devam etti. Vali Yazıcı ve ABB Başkanvekili Özdemir askeri araçla Cumhuriyet Caddesi'nde halkın bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşma yapan Garnizon Komutanlığı'ndan Binbaşı Ufuk Arabacı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu zafer kutlamasının gururunu yaşadıklarını anlattı. Kahraman Türk ordusunun vatana kastedenlere karşı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir müdahale ettiğini vurgulayan Binbaşı Arabacı, eşine tarihte az rastlanır bir zafer mücadelesine şahit olunduğunu söyledi.

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yusuf Ziya Yılmaz, 'Bu vatan kimin' adlı şiiri okudu. Törende, askeri erkan ve emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler de geçit töreni gerçekleştirdi.

ZAFER KUTLAMALARINA SOKAK KÖPEĞİ DE KATILDI

Askeri tören geçidi esnasında bir sokak köpeği geçide eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada saygı duruşuna geçen sokak köpeği görenleri şaşırttı. Konyaltı Belediyesi halk oyunları ekibi, yöreye özgü halk danslarını sergiledi. Zafer coşkusuna vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

DENİZDE ZAFER KUTLAMASI

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde denizde de bayram kutlandı. Antaya Yat Limanı'ndan çıkış yapan 10 tekne ve 20 yelkenli, Konyaaltı Sahili'ne ilerledi. Türk bayraklarıyla donatılan tekne ve yelkenlilerden marşlar çalındı. Teknelerin arasında yer alan romörkör yelkenli, teknedekilere su püskürterek eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı