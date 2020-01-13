Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç iyileşiyor

13.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:22

Antalya'da, trafik kazasında yüzüne bariyer demiri saplanan Emre Gündoğan'ın ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakımdan çıkarılan Gündoğan'ın normal servise alındığını söyledi.

Sol göz çukurundan boynuna kadar giren demiri, itfaiye ekiplerinin desteğiyle çıkardıklarını ifade eden Özkan, "Hastanın şu an sağlık durumu iyi, sadece yüzünde biraz ödem var. Bugün ya da yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Özkan, hastanın beyin ve gözündeki sorunlarına ise ilgili doktorların müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Alanya ilçesinde 1 Ocak'ta yönetimindeki otomobille refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu yüzüne bariyer demiri saplanan Emre Gündoğan (23) ağır yaralanmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kendilerinden yardım istenen itfaiye erlerinin de katıldığı ameliyatla demir çubuk çıkarılmıştı.

Kaynak: AA