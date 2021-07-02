Antalya'da yüzme suyunun kalitesi 342 noktadan alınan numunelerle belirlenecek
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Antalya'da yüzme suyunun kalitesi 342 noktadan alınan numunelerle belirlenecek

Antalya'da yüzme suyunun kalitesi 342 noktadan alınan numunelerle belirlenecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının vatandaşların plajlarda deniz suyunun ve tesislerdeki havuzların sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını öğrenebilmeleri amacıyla başlattığı "Yüzme Suyu Takip Sistemi" kapsamında Antalya'da numune alımı için 342 nokta belirlendi.

Sağlık Bakanlığının vatandaşların plajlarda deniz suyunun ve tesislerdeki havuzların sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını öğrenebilmeleri amacıyla başlattığı "Yüzme Suyu Takip Sistemi" kapsamında Antalya'da numune alımı için 342 nokta belirlendi.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz Toplantı Salonu'nda, kentte yüzme alanlarında numune yerlerinin tespiti ve yüzme suyuyla ilgili tedbirleri kararlaştırmak için "İl Yüzme Suyu Komisyonu" toplandı.

Toplantıda, 342 yerin numune alım noktası olarak belirlenmesine, deniz suyu numune analizlerinin İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan takvime göre planlanmasına, 4 plajın ek numune alım noktası olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca yüzme suyu kalitesini ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek beklenmeyen veya muhtemel durumlarda, bilgi edinildiğinde zamanında ve yeterli idari önlemleri Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm İl müdürlükleri ile belediyelerin alması kararlaştırıldı.

Analiz sonuçları "yuzme.saglik.gov.tr" adresinden yayımlanıyor

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki genel numune çalışmasının dörtte birinin Antalya'da yürütüldüğünü bildirdi.

Kent genelinde 650 kilometrelik sahil şeridinin 342 noktasında numune alım çalışması yapılacağını anlatan Hülür, "Halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, hastalıklarla, zararlı etkenlerle, risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla bu çalışma yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Hülür, uluslararası kalite ödülü olarak bilinen 213 mavi bayraklı plajıyla Antalya'nın Türkiye birincisi olmasının kurumun çalışmalarına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Numune analiz sonuçlarının laboratuvardan alınış tarihinden 3 gün sonra paydaş kurumlarla paylaşıldığına değinen Hülür, tüm yüzme alanlarına ait sonuçların "yuzme.saglik.gov.tr" adresinden yayımlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Antalya'da yüzme suyunun kalitesi 342 noktadan alınan numunelerle belirlenecek - Haberler
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