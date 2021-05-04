Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU
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Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'da yüzlerce Roman, 4 gün önce Suriye'de intihar eden Piyade er Caner Sarmaşık'ın şehit sayılması için araçlarla konvoy yaptı.

ANTALYA'da yüzlerce Roman, 4 gün önce Suriye'de intihar eden Piyade er Caner Sarmaşık'ın şehit sayılması için araçlarla konvoy yaptı. Sokağa çıkma yasağına uymayan Romanlar, polisin müdahalesiyle evlerine gönderildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, slogan atan ve kornalarına basılan 20 kasalı aracın geldiğini görünce polis otosuyla yolu kapatarak geçişlerini engellemeye çalıştı. Gruptakiler, 4 gün önce Suriye'de intihar ettiği kaydedilen Tekirdağlı Piyade Er Caner Sarmaşık'ın şehit sayılması için protesto konvoyu düzenlediklerini dile getirdi.

İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Ekiplerin bu durumun yasal olmadığını söylemesinin ardından araçlardan inen yüzlerce Roman, tramvay yoluna geçerek burada İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Daha sonra ekiplerin uyarılarıyla araçlarına bindirilen Romanlar, bir süre bekledikten sonra ikna edilerek evlerine gönderildi. Motorize polis ekipleri de araçların tekrar bir araya gelip gelmediğini kontrol etmek amacıyla bir süre takiplerini sağladı.

'ROMANLAR OLARAK PROTESTO ETMEYE KARAR VERDİK'

Piyade Er Caner Sarmaşık'ın şehit sayılmasını istediklerini dile getiren Antalya Romanlar Dernek Başkanı Salim Akıcı, 'Şehit oldu ama şehit sayılmıyor. Biz de Romanlar olarak protesto yapmaya karar verdik. Polis ekipleri de burada yolumuzu kesti. Biz kardeşimizin şehit sayılmasını istiyoruz. Biz nasıl ki 15 Temmuz'da sokaklara çıktıysak, askerimizin yanında olduysak yine bunu istiyoruz. Roman bir vatandaşımız, ikinci planda kalmak istemediğimiz için bu şekilde yapmaya karar verdik' dedi.

'ŞEHİT HER YOLU AÇAR'

Tam kapanmaya rağmen konvoy yaptıkları hatırlatılan Akıcı, 'Şehit her yolu açar. Devletimize ve milletimize saygımız sonsuz. Biz birdenbire gelince yolumuzu kapattı ve biz de derdimizi anlattık' diye konuştu.

CEZA YAZILMADAN YOLLANDILAR

20 kasalı araçla konvoy yapan Romanlar, ne araç içerisinde ne de İstiklal Marşı okudukları esnada sosyal mesafeye uydu. Bazılarının maske takmadığı görülürken, polis ekipleri cezai işlem uygulamadan evlerine gönderdi.

Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU
Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU
Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU
Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU
Son Dakika | ANTALYA'DA YÜZLERCE ROMAN'DAN 'CANER SARMAŞIK ŞEHİT SAYILSIN' KONVOYU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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