Antalya'da yuva olarak trafik ışığı direğini seçen kumru ilgi çekiyor
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Antalya'da yuva olarak trafik ışığı direğini seçen kumru ilgi çekiyor

Antalya'da yuva olarak trafik ışığı direğini seçen kumru ilgi çekiyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde trafik ışığının bulunduğu direğe yuva yapan kumru, görenleri şaşırtıyor.

Serik ilçesinde trafik ışığının bulunduğu direğe yuva yapan kumru, görenleri şaşırtıyor.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Tekeli İlkokulu'nun önündeki sinyalizasyon lambası üzerine bir kumru yuva yaptı.

Araç trafiğine aldırış etmeyen anne kumru, yumurtaları üzerinde kuluçkaya yattı.

Kumru yaya geçidinden ve kaldırımdan geçenlerin ilgi odağı oldu. Bazı kişiler kumrunun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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