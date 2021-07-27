Antalya'da yürekleri yakan ölüm
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Antalya'da yürekleri yakan ölüm

Antalya'da yürekleri yakan ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 3,5 yaşındaki çocuk, villanın havuzuna düşüp boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'da 3,5 yaşındaki çocuk, villanın havuzuna düşüp boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi alınacağı sırada ise annesi sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, 3,5 yaşındaki çocukları Doruk, havuza düştü. Doruk'u merak edip villa çevresinde aramaya başlayan anne Esra Kibrit, havuza yaklaştığında oğlunu suda hareketsiz halde buldu. Sudan çıkartılan Doruk'u ailesi otomobille sağlık ocağına, oradan da hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne uzun süre gözyaşı döktü

Bugün öğle saatlerinde ise aile çocuklarının cenazesini almak için morga geldi. Oğlunun cenazesi alınacağı sırada sinir krizine giren acılı anne, uzun süre gözyaşı döktü. Anne, yakınları tarafından sakinleştirilirken, Doruk Kibrit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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