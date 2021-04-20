Antalya'da yürekleri dağlayan feryat: "Uyan kardeşim uyan"

Antalya'da yürekleri dağlayan feryat: "Uyan kardeşim uyan" Antalya'da baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedeni bulundu İlk bilgilere göre oğlu önce babasını öldürdü sonra piknik tüpü ile intihar etti Olay yerine gelen kardeşleri ve anne ise sinir krizleri geçirdi Kardeşinin ve...

Antalya'da yürekleri dağlayan feryat: "Uyan kardeşim uyan"

Antalya'da baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedeni bulundu

İlk bilgilere göre oğlu önce babasını öldürdü sonra piknik tüpü ile intihar etti

Olay yerine gelen kardeşleri ve anne ise sinir krizleri geçirdi

Kardeşinin ve babasının cenazesini göndermek istemeyen kardeşlerin feryatları yürekleri dağladı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir apartmanda baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedenleri bulundu. Olay yerine gelen anne ve kız kardeşlerin sinir krizi geçirerek, "Kardeşim mi diyeyim babam mı diyeyim? Seyit bırakma bizi bırakma. Uyan kardeşim uyan" demesi yürekleri dağladı. Öte yandan olay yerinde yapılan ilk tespite göre gencin önce babasını öldürdüğü sonra ise piknik tüpünün gazi ile intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Kepez İlçesi Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre galericilik işi ile uğraşan Seyit Ali Paytar'a ve babasına ulaşamayan aile yakınları Seyit Ali Paytar'ın ortağından yardım isteyerek eve gidip bakmasını istedi. Bunun üzerine eve gelerek içeri giren Halil Can, baba ve oğlunu aynı oda içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi.

"Kardeşim mi diyeyim babam mı diyeyim?"

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre Seyit Ali Paytar'ın önce babasını öldürdüğü daha sonra ise piknik tüpünün gazı ile intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan komşuların haber vermesi üzerine adrese gelen anne ve iki kız kardeş sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde uzun süre feryat eden kadınları komşuları sakinleştirdi. Cenaze aracının arkasında tutunarak gitmesine izin vermeyen kardeşlerden birisinin, "Kardeşim mi diyeyim babam mı diyeyim? Seyit bırakma bizi bırakma. Uyan kardeşim uyan. Ben ne diyeyim Allah'ım?" demesi yürekleri dağladı.

"Girince ikisini de cansız bedenini buldum"

İki kişinin cansız bedenini bulan Halil Can, "Annesi beni aradı. Evde olmadığını söyledi. Oğlu ve eşine ulaşamadığını söyledi. Biz de eve geldik. Binadan kimse kapıyı açmadı. Annesinin dediği ayakkabının içerisinden anahtarı aldım. İçeri girdim. Girince ikisini de cansız bedenini buldum. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu biliyorum. Babası ile arası iyi değildi. Oto galerisi vardı. Babası emekliydi" diyerek olay sonrasını anlattı.

Film izler gibi izlediler

Diğer taraftan ekipler, olay yerinde bulunduğu iddia edilen bıçak ve tüfeğe ise incelenmek üzere el koydu. Diğer apartmanda bulunan kişiler ise cenazelerin çıkarılmasını balkonlara çıkarak izledi. Cenazeler incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN