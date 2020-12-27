Antalya'da yunus polisinden yolda kalan sürücüye yardım
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Antalya'da yunus polisinden yolda kalan sürücüye yardım

27.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:12
Antalya'da yunus polisinden yolda kalan sürücüye yardım

Antalya'da uygulama yapan motosikletli yunus timi, trafikte aracı bozulan vatandaşın otomobilini güvenli bölgeye itmesine yardımcı oldu.

Antalya'da uygulama yapan motosikletli yunus timi, trafikte aracı bozulan vatandaşın otomobilini güvenli bölgeye itmesine yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği, uygulama noktasından kaçan bir şüpheli sürücüyü Duraliler Kavşağında yakalayarak gerekli işlemleri yaptı. Bu sırada kavşak sisteminde bir sürücünün otomobili arıza yaptı ve yol ortasında kaldı. Sürücünün yardımına bir yunus polisi koştu. Sürücünün aracını güvenli bölgeye itmesine yardımcı olan yunus polisinin bu davranışı diğer sürücülerin takdirini topladı. Sürücüye, çekici ya da yol yardımına ihtiyacı olup olmadığını soran polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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