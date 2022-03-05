"Yüksek topuk" koşusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Yüksek topuk" koşusu

AA, Oktay Özden - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da bu yıl 17. düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında yüksek topuk koşusu yapıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 17. düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında yüksek topuk koşusu yapıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yarış öncesinde kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını ayaklarına bantladı. Koşuya hazırlanan bazı kadınlara da eşleri destek verdi.

Organizasyona katılan kadınlar, topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı.

Yarışta, bazı yarışmacıların koşmakta ve dengesini sağlamakta güçlük çektiği görüldü.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara madalya, sertifika ve para ödülü verildi.

Yarışmacılardan Sude Sayan, ilk defa katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sayan, normalde hep yürüdüğü topuklu ayakkabılarla koşmanın kendisi için farklı bir deneyim olacağını kaydetti.

Öte yandan Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında "minik adımlar" koşusu da gerçekleştirildi.

Yüksek topuk koşusu

Yüksek topuk koşusu

Yüksek topuk koşusu

Yüksek topuk koşusu

AA / Oktay Özden - Güncel

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title