Antalya'da yüksek sıcaklık bunalttı

Termometrelerin 42 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturduMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 42, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 10 ölçüldü.

Termometrelerin 42 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 42, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 10 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı, Sarısu ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları ise şezlonglarda güneşlenmeyi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Teknik Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine, kentte sıcaklıkların 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanların mecbur kalmadıkça 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını öneren Güler, "Sıcaklıklar cumartesiye kadar etkili olacak ve giderek yükselecek. Cumartesiden sonra mevsim normallerine inecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız