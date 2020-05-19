Antalya'da "yüksek ses" ve "egzoz" uygulaması Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 25 sürücüye toplam 29 bin 30 lira para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 25 sürücüye toplam 29 bin 30 lira para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde çalışma başlatıldı. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz takan sürücüler belirlendi. Uygulamada 22 araç trafikten men edilirken, 25 sürücüye ise toplam 29 bin 30 lira ceza kesildi. Kaynak: AA