Antalya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamlara yol açtı.

Alacabel ve Yarpuz mevkilerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, 5 greyder, 6 kamyon ve rotatifle karla mücadele çalışması başlattı.

Önlem alan bölge trafik ve jandarma ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Kar kalınlığı yer yer 70 santimetreyi bulan bölgede, görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA