Antalya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıklıyor

Antalya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamlara yol açtı.

Antalya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamlara yol açtı.

Alacabel ve Yarpuz mevkilerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, 5 greyder, 6 kamyon ve rotatifle karla mücadele çalışması başlattı.

Önlem alan bölge trafik ve jandarma ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Kar kalınlığı yer yer 70 santimetreyi bulan bölgede, görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et