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Antalya'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Antalya'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu
AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Feslikan, Saklıkent ve Geyikbayırı bölgelerinde, kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Karı görmek için bölgeye gidenler, yolda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla belediye ekiplerince gün boyunca çalışma yapıldı. Kar kürüme ve yol açma çalışması yapan ekipler, vatandaşları da dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ulaşımda herhangi bir problem yaşanmaması için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

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AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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