Yük taşımacılığı yapan kişi otogarda ölü bulundu
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Yük taşımacılığı yapan kişi otogarda ölü bulundu

26.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:59

Antalya otogarında yük taşımacılığı yapan kişi peronların olduğu bölümde ölü bulundu.

Antalya otogarında yük taşımacılığı yapan kişi peronların olduğu bölümde ölü bulundu.

Kepez ilçesindeki Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinin peron bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören temizlik işçisi durumu burada görevli özel güvenliklere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin otogarda yük taşımacılığı yapan Tekin Erözdemir (52) olduğu tespit edildi.

Erözdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yük taşımacılığı yapan kişi otogarda ölü bulundu
Yük taşımacılığı yapan kişi otogarda ölü bulundu
Yük taşımacılığı yapan kişi otogarda ölü bulundu
Yük taşımacılığı yapan kişi otogarda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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