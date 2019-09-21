Antalya'da Yöreler ve Renkler Festivali

21.09.2019 10:46

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Yöreler ve Renkler Festivali"nde Rusya Kültür Gecesi ve İç Anadolu Gecesi etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından barış, dostluk ve kardeşlik temasıyla düzenlenen festivalin beşinci gününde Rusya ve İç Anadolu kültürünün anlatan etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte Rusya Dostluk ve Kültür Derneği'nin üyelerinin sahneye koyduğu gösteri izleyicilerin beğenisini topladı. Çan Belediye Meclis Üyesi Nursevim Türer'in de aralarında bulunduğu Kaz Dağları Halk Oyunları Topluluğu (KAHOT) halk oyunları gösterisi sunarken, etkinlik İsmail Altunsaray konseriyle tamamlandı.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, etkinlikte, Muratpaşa ilçesinin her türlü ayrımı reddeden, kamu hizmetlerinde birliği, beraberliği sağlamış güzel bir topluluk olduğunu ifade etti.

Yöreler ve Renkler Festivaline binlerce vatandaşın ilgiyle takip ettiğini belirten Uysal, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daha da pekiştirerek devam edelim, bütün Türkiye'ye, dünyaya yayalım." dedi.

Kaynak: AA