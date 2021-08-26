Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvan iki otomobilin peş peşe çarpmasıyla hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvan iki otomobilin peş peşe çarpmasıyla hayatını kaybetti

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvan iki otomobilin peş peşe çarpmasıyla hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki bahçıvan yaşamını yitirdi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki bahçıvan yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bahçıvan olarak çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk'e (50), yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Soytürk, aynı istikamette ilerleyen Arif Yılmaz idaresindeki 07 ARA 101 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Soytürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her iki aracın sürücüsü de kaza sonrası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Soytürk'ün cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Kumluca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvan iki otomobilin peş peşe çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ
TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Gervinho Burak Elmas Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvan iki otomobilin peş peşe çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:09:13. #1.15#

title