Antalya'da yollar yıkanarak dezenfekte ediliyor Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında cadde ve meydanları ilaçlı sularla yıkayarak, dezenfekte ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında cadde ve meydanları ilaçlı sularla yıkayarak, dezenfekte ediyor. Antalya Havalimanı ve Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanı sıra ilçelerde bulunan otogarlarda da dezenfekte çalışması yapılıyor.

Koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken bir yandan da cadde ve meydanları yıkayarak temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde cadde ve meydanlar ile Antalya Otogarı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği mesaide Güllük Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, 19 Mayıs Caddesi, Hasan Subaşı Caddesi ile Atatürk ve Işıklar Caddelerinde yollar ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte edildi.OTOGARLARDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASIAntalya Şehirlerarası Otobüs Terminali de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Büyükşehir ekipleri ilçelerde bulunan otogarları da titizlikle temizleyerek dezenfekte çalışması yapıyor.HAVALİMANI DA İLAÇLANDIAntalya Havalimanı da koronavirüs salgınına karşı ilaçlanan yerler arasında yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Antalya Havalimanında personel giriş noktaları, x-ray cihazları, yolcu bekleme salonları başta olmak üzere Gümrük Müdürlüğü gibi alanlar da Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.CEZA İNFAZ KURUMU'NDA İLAÇLAMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya E Tipi Açık ve Kapalı İnfaz Kurumu da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cezaevinde hem mahkumların hem de çalışanların herhangi bir enfeksiyona maruz kalmaması için tüm yaşam alanlarını ve cezaevi araçlarını dezenfekte etti.

Kaynak: DHA