Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

28.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:36

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yolları adeta göle çevirdi.

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yolları adeta göle çevirdi. Araçları arızalanarak yolda mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araçlar da göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar arızalanınca sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçları arızalanan sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. Yağıştan dolayı aracı sular altında kalan bir sürücünün "100 mü, 150 mi?" sorusuna çekici sürücüsü, "150. Çek dersen hemen getiriyorum çekiciyi" şeklinde cevap verdi.

Araç arızları nedeniyle de trafik zaman zaman kitlendi.

(Gazi Taş - Akif Yılmaz/İHA)

Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Vitor Hugo Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Türk Lirası Asgari Ücret Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 19:46:22. #1.15#
title