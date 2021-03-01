Antalya'da yolda yürüyen kişinin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Antalya'da yolda yürüyen kişinin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

01.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:00
Antalya'da yolda yürüyen kişinin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin cüzdanını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin cüzdanını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi 2042 Sokak'ta yürüyen V.D'nin elindeki içinde 120 lira, 26 dolar ve 55 avro bulunan cüzdanı "kapkaç" yöntemiyle çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, cüzdanı 2041 Sokak'ta boş olarak buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüpheli B.K.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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