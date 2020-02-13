Antalya'da yolda bulunup polise teslim edilen bilezikler imitasyon çıktı
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Antalya'da yolda bulunup polise teslim edilen bilezikler imitasyon çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda bulunup polise teslim edilen 10 bileziğin imitasyon olduğu anlaşıldı.

13.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:08
Antalya'da yolda bulunup polise teslim edilen bilezikler imitasyon çıktı

'nın ilçesinde yolda bulunup polise teslim edilen 10 bileziğin imitasyon olduğu anlaşıldı.

Erol Kahveci, yatsı namazı için Mahallesi'ndeki camiye giderken yol kenarındaki poşeti fark etti.

Poşette 10 burma bilezik olduğunu gören Kahveci, bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Yapılan inceleme bileziklerin imitasyon olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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