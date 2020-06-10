Antalya'da yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1)
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Antalya'da yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1)

ANTALYA'da, sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı.

Antalya'da yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1)
10.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:55

ANTALYA'da, sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı Odabaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Iğdır'dan Antalya'ya gelen Kesin Tugay'ın kullandığı 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, kavşak içerisinde 07 ENG 51 plakalı boş servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti. Otobüsteki 5 yolcu ve sürücü, kazayı yara almadan atlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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Şu an buradasınız: Antalya'da yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1) - Haber
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