Antalya'da yolcu otobüsünde kuru sıkı tabanca ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'da durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde kuru sıkı tabanca bulundu.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Topallı yol kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu.

Şüpheli hareketlerde bulunun yolculardan D.K.'nin yapılan üst araması ve çantasında, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişek ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.