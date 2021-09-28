Antalya'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da bir otobüste yolcuya ait valizde uyuşturucu bulundu.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir otobüste yolcuya ait valizde uyuşturucu bulundu.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında, durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.
Köpeğin tepki verdiği valizde 860 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valizin sahibi H.A. gözaltına alındı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri