Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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