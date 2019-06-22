Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralıANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri