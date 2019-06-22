Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 20 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevki'inde şehirler arası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevki'inde şehirler arası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 20'inin üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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