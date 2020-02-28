Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Ahmet Doğrul yönetimindeki 07 SM 705 plakalı yolcu otobüsü, Yeni Mahalle'deki Nüfus Kavşağı'nda aynı istikamette giden Süleyman Çiviler idaresindeki 07 HUM 96 plakalı otomobille çarpıştı.
Karşı şeride geçerek durabilen otomobildeki sürücü Çiviler, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA