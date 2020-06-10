Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
10.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:10

Antalya'da yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Iğdır-Antalya seferini yapan Ç.T. idaresindeki Aras Turizme ait 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, Odabaşı Kavşağı'nda Rahmi Yılmaz'ın kullandığı 07 ENG 51 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Yılmaz hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otobüs sürücüsü Ç.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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