Antalya'da yol kontrolünde durdurulan çekicideki araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Antalya'da yol kontrolünde durdurulan çekicideki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da yol kontrolünde durdurulan çekicideki araçta uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan çekicideki araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan çekicideki araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı mevkisindeki yol kontrol noktasında şüphelendikleri çekiciyi durdurdu.

Çekicide yüklü araçta arama yapan ekipler, sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve ruhsatsız silah buldu.

Çekicideki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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