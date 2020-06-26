Antalya'da YKS'ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz
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Antalya'da YKS'ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz

Antalya'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Antalya'da YKS'ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz
26.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:45

Antalya'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY'ın, YKS'ya girecek öğrenci ve velisini hafta sonu ücretsiz taşıyacağı belirtildi.

Alınan karar kapsamında, resmi plakalı otobüsler, nostalji tramvayı ile ANTRAY'ın öğrenci ve velisini cumartesi günü 07.00-17.00, pazar günü 07.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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