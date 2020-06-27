Antalya'da YKS heyecanı (2)
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Antalya'da YKS heyecanı (2)

CEP TELEFONUNDAN DUA OKUDULARYurt genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter döktüğü YKS'ye Antalya'da 44 binden fazla öğrenci katıldı.

Antalya'da YKS heyecanı (2)
27.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:15

CEP TELEFONUNDAN DUA OKUDULAR

Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter döktüğü YKS'ye Antalya'da 44 binden fazla öğrenci katıldı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren anne ve babalarıyla okul önünde toplanan adayların heyecanlı olduğu gözlendi. Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleşen sınava gelenlerin koronavirüs önlemlerine uydukları ve maske taktıkları dikkat çekti. Maskeleri bez ve renkli olanlara da okul girişinde cerrahi maske verildi. Piercing, küpe, saat, bilezik, anahtar, cep telefonu ve yüzük gibi aksesuarlarlarını dışırda bırakmalarına yönelik uyarılan adaylar eşyalarını refakatçilerine teslim etti. Adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeri alınırken, birbirlerine yakın olanlar ise polis tarafından uyarıldı. Adayların okula girmesiyle heyecanlı bekleyiş başladı. Veliler Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarına manevi destek olmaya çalıştı. Yanlarında dua kitabı olmayanlar ise cep telefonlarından açtıkları duaları okudu.İbrahim LALELİ/ANTALYA,


Kaynak: DHA

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