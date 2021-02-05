Antalya'da yıpranan bayrak jandarma ekiplerince yenisiyle değiştirildi
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Antalya'da yıpranan bayrak jandarma ekiplerince yenisiyle değiştirildi

05.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:12
Antalya'da yıpranan bayrak jandarma ekiplerince yenisiyle değiştirildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, direkteki yıpranan Türk bayrağının yenisiyle değiştirdi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, direkteki yıpranan Türk bayrağının yenisiyle değiştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşahap Mahallesi'nde yöreye özgü düğmeli evin bahçesinde bulunan direkteki Türk bayrağının yıprandığını fark etti.

Ekipler, bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Jandarma ekipleri ve ev sahibi Arif Çetinkaya bayrağın önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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