YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR - Haberler
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YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni yılın ilk günü sahili dolduran turistler, güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

ANTALYA (DHA) - Yeni yılın ilk günü sahili dolduran turistler, güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı. Balıkçılar ise, denizin maviliklerine olta attı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları ve parkları doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler, bir süre güneşin tadını çıkardı. Evcil hayvanlarıyla sahillere gelenler, gezip dolaşırken bazıları da balık tuttu. Güzel havanın tadını çıkaran yerleşik Rus vatandaşı Gallina Savarın, "Burası çok güzel. Deniz suyu sıcak. Her gün girmeye çalışıyorum" dedi. Meteoroloji'nin çarşamba ve perşembe günleri için kırmızı kod uyarısı verdiği Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtınada tarım alanları ve köprüler sular altında almış, çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı.

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

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