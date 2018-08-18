Antalya'da Yılın İlk 6 Ayında İstihdam Yüzde 13.90 Oranında Arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Milli İstihdam Seferberliği'nin ilk 6 ayında yeni işe yerleştirilen kişi sayısının yüzde 13.90'lık artışla 145 bin 448'e ulaştığını bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan Milli İstihdam Seferberliği'nde başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Milli İstihdam Seferberliği'nde Antalya, geçen yıl Türkiye genelinde en fazla istihdamını artıran iller arasında İstanbul'un ardından ikinci oldu. 2017 yılının ilk 6 ayında Antalya olarak 127 bin 810 yeni istihdam sağlamış ve tüm Türkiye'de 2. olarak Milli İstihdam Seferberliği'nde önemli bir başarı elde etmiştik."dedi.

"Yüzde 13.90'lık artış"

Açıklamasında bu yılın verilerine de yer veren Vali Münir Karaloğlu, "Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yeni istihdam rakamı toplamda yüzde 13.90'lık artışla 145 bin 448 olarak gerçekleşti. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla 17 bin 638 vatandaşımız daha yeni iş sahibi oldu. Yeni istihdamlar oluşturarak, bir yandan işsizlik rakamını düşürürken, bir yandan da ülke ekonomimize katkı sağladık.Milli İstihdam Seferberliği'ne katkı veren işverenlerimize teşekkür ediyor, bereketli işler diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, bu yılın hedefini 200 bin yeni istihdam hedefi olarak açıklamıştı. - ANTALYA