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Antalya'da Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası düzenlendi

AA, Fatih Hepokur - Spor
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Antalya'da Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Adıyaman, Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Samsun ve Zonguldak'tan 46'sı erkek olmak üzere 90 sporcu mücadele etti.

Kızlarda Begüm Alkaya birinci, Pınar Miray Şişik ikinci ve Nil Güngör üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Enes Talha Kalender birinciliği, Alkım Öztürk ikinciliği ve Tolga Aslan üçüncülüğü elde etti.

10, 12, 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası 3-4 Şubat'ta, Gençler Kılıç Federasyon Kupası ise 5-6 Şubat'ta Manavgat'ta gerçekleştirilecek.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Manavgat, Antalya, Türkiye, Eskrim, Spor, Haber

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