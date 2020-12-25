Antalya'da yılbaşı öncesi denetimler artırıldı

Aksu ilçesinde asayiş, trafik ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi denetimleri artırdı.

Aksu ilçesinde 100 personelin ve narkotik köpeklerinin katılımıyla 14 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 550 kişi ve 2 bin 651 araç sorgulandı.

Haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 kişi, gözaltına alındı.

Öte yandan Topallı Mahallesi'ndeki bir adreste gerçekleştirilen operasyonda 50 kilogram kaçak tütün, 15 bin 800 makaron ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerince trafik kural ihlali yapan 110 sürücüye de toplam 90 bin 786 lira ceza uygulandı. 23 araç trafikten men edildi, hakkında yakalama şerhi bulunan 3 araca da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun