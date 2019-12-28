Antalya'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyor
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Antalya'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyor

"Türkiye Güven Huzur-7" asayiş uygulaması kapsamında, Antalya'nın Serik ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

28.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:24
Antalya'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyor

" Güven Huzur-7" asayiş uygulaması kapsamında, 'nın ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Cumalı Mahallesi D 400 kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, sürücüler ve yolcular kimlik kontrolünden geçirildi, araçlarda arama yapıldı.

Uygulamaya, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk de katıldı.

Kaynak: AA
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